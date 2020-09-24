مقتل وإصابة 10 فى انفجار سيارة مفخخة بريف الحسكة شمال سوريا

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، باستشهاد 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة، تزامناً مع مرور حافلة نقل ركاب مدنية، فى بلدة تل حلف غرب رأس العين فى ريف الحسكة، بشمال شرق سوريا.





وكان انفجار عنيف وقع، قبل ساعات، فى بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها فى ريف رأس العين الغربى شمال الحسكة. ووفقاً لمصادر المرصد السورى، فإن الانفجار نتيجة سيارة ملغمة مركونة قرب حافلة نقل ركاب فى بلدة تل حلف.

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