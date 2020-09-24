اتفاق بين فتح وحماس على إجراء انتخابات فى غضون 6 أشهر

جدير بالذكر أنه لم يجر الفلسطينيون أى انتخابات عامة منذ عام 2006، وبدء الانقسام الداخلى بعد ذلك بعام إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة.

وترأس الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مطلع الشهر الجارى اجتماعا هو الأول منذ سنوات للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية على إثر إعلان دولة الإمارات والبحرين اتفاقين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.