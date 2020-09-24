عاجل .. عقيلة صالح : إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية

وأضاف عقيلة صالح فى تصريحات خاصة لقناة "العربية " الإخبارية مساء اليوم الخميس، إن لقاءه مع قائد الجيش الليبى خليفة حفتر برعاية مصرية كان لدعم الحل السياسى وتوحيد مؤسسات ليبيا، مشيرا إلى أنه وحفتر فى مسار واحد لحل الأزمة الليبية.

وأكد صالح أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية، والمرتزقة سيطردون، لافتا إلى أن الجيش الليبى جاهز للدفاع عن البلاد، وأن كل إقليم ليبى سيقوم بتسمية من يمثله فى المجلس الرئاسى.

وأشار رئيس البرلمان الليبى إلى أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة من إقليم واحد.