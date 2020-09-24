قرر وزير العمل الأردني نضال البطاينة السماح للعمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة ممن غادروا قبل 18 من مارس الماضي، دخول المملكة في حال سريان مفعول تصاريح عملهم وإقاماتهم.
وسمح قرار الوزير للعمال المصريين الحاصلين على إجازة "خروج وعودة" وهم خارج البلاد، دخول أراضي المملكة بموجب الإجازات السارية المفعول التي يحملونها دون إبراز بطاقة تصريح العمل ساري المفعول، شريطة أن تظهر بيانات تصريح عمل ساري المفعول.
وشمل القرار أيضا، السماح للعمالة غير الأردنية من الجنسية المصرية ممن غادروا أراضي المملكة قبل 18 مارس الماضي، وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد بغض النظر عن تاريخ سريان الإجازة والاكتفاء بالتصريح ساري المفعول وحسب الإجراءات المتبعة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأردن يصدر قرارات تخص العمالة الوافدة المقيدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.