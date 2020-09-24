ملك البحرين : نؤيد حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين

وقال آل خليفة فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن "البحرين تؤيد حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة"، حسبما نقلت "روسيا اليوم".
وأضاف: "أن الإعلان عن إقامة علاقات مع إسرائيل، تأكيد على مد يدنا للسلام"، لافتا إلى أن "اتفاق السلام مع إسرائيل جاء مقابل وقف ضم أراض فلسطينية".
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