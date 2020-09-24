الجيش الليبى يسمح باستئناف الطيران من وإلى الحقول والموانئ النفطية

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وأكد الفايدى فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر أصدر تعليمات لجهاز حرس المنشآت النفطية بالسماح لاستئناف حركة الطيران الداخلى فقط للشركات النفطية لنقل الموظفين والمستخدمين من وإلى الحقول والموانئ النفطية فى كل ربوع ليبيا".
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة فى مدينة بنغازى، شرقى البلاد، قد أعلنت قبل يومين، استئناف الرحلات الجوية الدولية والداخلية بعد تعليق دام نحو ستة أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن شركات الناقلة قد بدأت فعلياً بتسيير رحلاتها.
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