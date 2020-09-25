الجيش اليمنى يعلن القضاء على عدد من عناصر مليشيا الحوثى فى نهم

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية، استدرجت اليوم، مجموعة من عناصر مليشيا الحوثى، فى جبل "المضابيع"، بجبهة نجد العتق، وشنت عليها هجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفها.

إلى ذلك أكد قائد اللواء 81 مشاه العميد الركن عبدالوهاب أسعد فى تصريح لـ "سبتمبر نت"، أن مليشيا الحوثى المتمردة، تكبدت خلال الأيام القليلة الماضية خسائر بشرية كبيرة فى صفوفها بنيران أبطال الجيش، فى عدة مواقع بجبهة نجد العتق.

ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقع المليشيا المتمردة وتعزيزاتها فى الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر فى الأرواح والعتاد.