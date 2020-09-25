باستثناء تصاريح العمل.. الإمارات تستأنف إصدار مختلف التأشيرات

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، أوضحت الهيئة أن استئناف عمليات إصدار أذونات الدخول يأتى فى إطار تخفيف القيود وتعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافى ودعم عجلة النمو بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوى بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة، وعودة المناخ السياحى والاقتصادى ومختلف الجوانب التنموية من جهة ثانية.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء استجابة للمعطيات الراهنة المتمثلة فى حزمة التدابير الاحترازية وآليات السفر المتخذة لدى قطاع النقل الجوى إلى جانب تطبيق مختلف الممارسات الرامية إلى الحد من تبعات تفشى وباء " كوفيد 19".

يذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كانت قد أصدرت فى مارس الماضى قراراً بالتعليق المؤقت لإصدار كافة التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك من منطلق المسؤولية التى تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المجتمع الدولى وجهودها الرامية إلى مكافحة تفشى هذه الجائحة.