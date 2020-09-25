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العراق يعلن وقف رحلاته الجوية إلى إيران

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-25 13:27 0 تبليغ

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وقال بيان لوزارة النقل العراقية: "نعلن رسميًا تعليق رحلات الناقل الوطنى مع إيران ابتداءً من اليوم الجمعة، إلى غاية 9 أكتوبر المقبل، بناءً على طلب من السلطات الإيرانية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. 

وأوضح البيان العراقى أن "القرار يشمل جميع الرحلات المباشرة من المطارات المحلية إلى مطارات إيران"، مشيرًا فى المقابل إلى استئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى تركيا والهند.

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