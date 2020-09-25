إعادة انتخاب الإمارات لعضوية مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال المؤتمر العام السنوى للوكالة لهذا العام فى فيينا بالنمسا.

ونقلت "وام"، عن المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبى قوله "إن انتخاب دولة الإمارات فى مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يؤكد ثقة المجتمع الدولى بالدور الفعال للإمارات فى عملية صنع السياسة النووية الدولية".

وحسبما أفادت وكلة أنباء "سبوتنيك"، كانت الإمارات قد شغلت هذا المقعد من عام 2010 إلى 2012، ومن 2013 إلى 2015؛ وكذلك من عام 2016 إلى 2018.

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ويعد مجلس المحافظين أحد هيئات صنع السياسات الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويقوم المجلس، المؤلف من 35 عضوا، بتقييم وتقديم التوصيات إلى المؤتمر العام بشأن البيانات المالية للوكالة وبرامجها وميزانيتها.

كما ينظر فى طلبات العضوية، ويوافق على اتفاقيات الضمانات، وإصدار معايير السلامة الخاصة بالوكالة.