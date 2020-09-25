رئيس الوزراء اليونانى ووزير الخارجية الإماراتى يناقشان الأوضاع شرق المتوسط

واستقبل رئيس الوزراء اليونانى، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإماراتى، حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها.
كما استعرض المسؤولان معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها فى ترسيخ الأمن بالمنطقة.
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