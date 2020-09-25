رئيس الوزراء اليونانى ووزير الخارجية الإماراتى يناقشان الأوضاع شرق المتوسط

ناقش رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد، تطورات الأوضاع فى شرق المتوسط وعددا من القضايا الإقليمية والدولية من بينها ليبيا وإيران، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





واستقبل رئيس الوزراء اليونانى، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإماراتى، حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها. كما استعرض المسؤولان معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها فى ترسيخ الأمن بالمنطقة.

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