الحريري: لبنان رهينة أجندات خارجية تفوق طاقته وفشل السياسيين في إدارة الشأن...

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم (تيار المستقبل) سعد الحريري، أن لبنان أصبح رهينة أجندات خارجية بصورة تفوق طاقته، مشيرا إلى أن اعتذار الدكتور مصطفى أديب عن عدم الاستمرار في تشكيل الحكومة الجديدة، كشف النقاب عن نموذج صارخ لفشل الساسة اللبنانيين في إدارة الشأن العام ومقاربة المصلحة الوطنية.
وقال الحريري - في بيان اليوم السبت - : "اللبنانيون يضعون اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن عدم مواصلة تشكيل الحكومة اليوم، في خانة من قاموا بعرقلته، والذين لم تعد هناك حاجة لتسميتهم، فقد كشفوا عن أنفسهم في الداخل والخارج ولكل من هب من الأشقاء والأصدقاء لنجدة لبنان بعد كارثة انفجار الميناء البحري التي لحقت بالعاصمة بيروت".
وأضاف: "نقول إلى هؤلاء الذين يصفقون اليوم لسقوط مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنكم ستعضون أصابعكم ندما لخسارة صديق من أنبل الأصدقاء، ولإهدار فرصة استثنائية سيكون من الصعب أن تتكرر لوقف الانهيار الاقتصادي ووضع البلاد على سكة الإصلاح المطلوب".
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