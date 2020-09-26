السودان : انطلاق أعمال المؤتمر الاقتصادي لبحث سياسات الإصلاح والتنمية

انطلقت اليوم السبت أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بالسودان، تحت شعار (نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة)، في حضور الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي، وبرعاية الدكتورعبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدكتور عبد المحسن مصطفي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي، إلى أن المؤتمر سيقدم أطروحات واسعة وحلولا تتعلق بدفع عجلة التنمية المستدامة، وخارطة طريق نحو التنمية الشاملة.

وقال مصطفى، في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر، إن المؤتمر سيتناول عدة محاور بالتركيزعلى أهداف السياسات المالية في الفترة الانتقالية، كما يتناول أيضا التخطيط التنموي خلال تلك الفترة واالسياسة النقدية والتمويلية وأهمية زيادة العائدات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والموارد البشرية والتركيزعلى البحوث العلمية.