أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية بسبب الكتل السياسية

وقال أديب، إن اعتذاره عن التشكيل يأتى بسبب عدم استجابة الكتل السياسية لشروطه الخاصة بعدم تسييس التشكيل، مؤكدًا أنه مع وصول جهوده إلى مراحلها الأخيرة تبين له أن التوافق لم يعد موجودًا.

ولم يقدم أديب تشكيلة حكومته خلال خمس زيارات قام بها للرئيس عون منذ تكليفه، كان آخرها أمس الجمعة.

ويرجع فشل تشكيل الحكومة اللبنانية إلى إصرار الثنائى الشيعى، "حركة أمل" و"حزب الله"، على الحصول على وزارة المالية، وتسمية وزيرها وسائر الوزراء الشيعة، فيما يصر رئيس الحكومة على المداورة الشاملة فى الحقائب بدءًا بالمالية، وأيضا على تولى اختيار وزراء الثنائى الشيعى واختيار الوزراء السنة والمسيحيين والدروز.

وتم تكليف مصطفى أديب منذ نهاية أغسطس الماضى، بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة حسان دياب التى استقالت على خلفية الانفجار الذى هز مرفأ بيروت فى الرابع من نفس الشهر.