المرصد : عودة 1400 من مرتزقة أردوغان من ليبيا إلى تركيا

وفى بيان عبر موقعه الإلكترونى، اليوم السبت، قال المرصد السورى إن أكثر من 1400 من مقاتلى الفصائل السورية الذين كانوا يقاتلون إلى جانب مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، عادوا بعد انتهاء عقودهم فى ليبيا.
ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضى الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية، بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 8500 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، فى حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10 آلاف بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
وكان المرصد السورى كشف منذ 8 سبتمبر الجارى، عن أن الحكومة التركية عمدت إلى تخفيض رواتب المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها ممن يرغبون بالبقاء فى ليبيا، موضحًا أنه بعد أن كان المرتزقة يتقاضون راتب شهرى يقدر بنحو 2000 دولار أمريكى، خفضت تركيا المبلغ إلى 600 دولار فقط، فى ظل بوادر التوافق الليبى – الليبى.
وفى المقابل، رصد المرصد السورى لحقوق الإنسان، عودة دفعة جديدة من المقاتلين إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم فى ليبيا، وبلغ عدد العائدين خلال 10 أيام أكثر من 1200 مقاتل.
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