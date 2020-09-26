فيديوجراف.. حل اثنين من ميليشيات الوفاق يفتح الباب لانفراجة فى ليبيا

وكان الصراع اشتد بين ميليشيات "أسود تاجوراء" و"الضمان" التابعتين للوفاق، على خلفية مقتل أحمد الجدوق، أحد أفراد ميليشيات الضمان، على يد أحد أفراد ميليشيات تاجوراء، ويدعى على دريدر، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 أفراد وعدد كبير من المصابين.

ووسط رفض أممى وشعبى لممارسات ميليشيات الوفاق، أصدر صلاح النمروش، نائب رئيس الوفاق، قرارًا بحل كتيبتى "الضمان" و"أسود تاجوراء"، وهو قرار استقبله الشارع الليبى بحالة من الأمل، متوقعين أن يكون بداية لحل جميع الميليشيات التى تثير الفزع بممارساتها الإجرامية فى طرابلس.