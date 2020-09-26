الصحة الأردنية : تسجيل 850 إصابة جديدة بكورونا

وأوضحت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 43 حالة، وشفاء 96 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 13488 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات 1155513 فحصاً.