وليامز : تركيا مستمرة فى خرق الاتفاقات الدولية بتسليح الميليشيات فى ليبيا

هاجمت المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة ستيفانى ويليامز، اليوم السبت، حركة نقل السلاح المستمرة إلى المليشيات المسلحة فى البلاد، معتبرة أنها فاقت الحدود، مشيرة بذلك إلى تورط تركى مستمر فى خرق الاتفاقات الدولية.





وقالت المبعوثة الأممية -وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية- إن منسوب السلاح الذى يدخل إلى ليبيا يوميا غير مقبول، ولا يمكن إقراره قانونًا أو التغاضى عنه.. مؤكدة دخول قوات أجنبية ومرتزقة إلى ليبيا بشكل متواصل، مشيرة بذلك إلى أن تعهدات نظام الرئيس التركى رجب أردوغان بوقف نقل السلاح غير صحيحة ولم تتوقف.

وذكرت أن الأمر فى ليبيا يستدعى الدخول فى عملية سياسة عاجلة لإنقاذها من مصير غير سار، معتبرة أن الاتفاق فى ليبيا سيمهل القوات الأجنبية والمرتزقة 90 يوما للمغادرة، حتى يتم وقف ما يتم من انتهاك صارخ لسيادة البلاد.

واعتبرت ويليامز أنه ستكون هناك مراجعة دورية للبنك المركزى فى العاصمة طرابلس، وأن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية فى ليبيا، وتمنح الهدوء فى البلاد.