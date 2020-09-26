أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم السبت، تدمير منظومة دفاع جوى معادية تتبع ميليشيات الحوثى فى صنعاء، حسبما أفادت قناة "العربية".



أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم السبت، تدمير منظومة دفاع جوى معادية تتبع ميليشيات الحوثى فى صنعاء، حسبما أفادت قناة "العربية". وأضاف التحالف أنه ملتزم بتدمير قدرات ميليشيا الحوثى التى تهدد الأمن الإقليمى والدولى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. فيديو : تحالف دعم الشرعية يدمر منظومة دفاع حوثية بصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.