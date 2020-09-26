ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، قال المصدر، إن "المدفعية التركية قصفت سلسلة جبل خامتير المطل على ناحية دركار الحدودية مع تركيا شمالى قضاء زاخو"، مضيفًا أن القصف تسبب بإحراق مساحات زراعية واسعة فى المنطقة.
وتكثف تركيا من هجماتها البرية والجوية والمدفعية على المناطق الحدودية فى إقليم كردستان منذ منتصف يونيو الماضى، ما تسبب فى وقوع خسائر بشرية ومادية.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق عمليتين ضد أعضاء حزب العمال الكردستانى شمالى العراق، حيث يتوصل القصف التركى على حدود كردستان.
واستدعت وزارة الخارجية السفير التركى مرتين، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رفضًا لتلك العمليات. كما دعت الرئاسة العراقية، فى بيان، تركيا إلى "إيقاف الانتهاكات التى تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية المتكررة، وخرقها للأجواء التى ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنقرة تواصل عدوانها.. قصف تركى جديد على دهوك فى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.