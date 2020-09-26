ليبيا تسجل 538 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 31828 حالة

وأوضح المركز، فى بيان أوردته بوابة أفريفيا الإخبارية، اليوم السبت، تسجيل 324 حالة شفاء، ليرتفع إجمالى الحالات المتعافية من الفيروس 17832 حالة، موضحًا تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 499 حالة.

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