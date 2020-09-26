عاجل .. مقتل 7 مدنيين بينهم طفلان إثر انفجار بمدينة رأس العين السورية

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "استشهاد 7 مدنيين بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة على المدخل الجنوبى لمدينة رأس العين بريف الحسكة".

وكانت المدينة، قد شهدت، يوم الأحد الماضى، مقتل وإصابة عدد من المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة أمام مقر البريد فى المدينة، وتسبب الانفجار فى وقوع أضرار مادية فى الممتلكات.

وأوضحت الوكالة السورية، أن مدينة رأس العين المحتلة وريفها، يشهدان، حالة من الفوضى والفلتان جراء ممارسات مرتزقة الاحتلال التركى والاقتتال بينهم ما يؤدى إلى وقوع قتلى فى صفوفهم، إضافة إلى استشهاد عدد من المدنيين جراء إقدام الإرهابيين على تفخيخ سيارات ودراجات وتفجيرها فى أماكن عامة لتصفية إرهابيين منافسين لهم من مجموعات أخرى.