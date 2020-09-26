وأضاف مجلى، حسبما نقلت قناة "اليمن" الفضائية اليوم السبت "إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية الصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ على الأعيان المدنية فى مدينتى مأرب، وتعز؛ أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بعضهم جراحاتهم خطيرة، علاوة على إلحاق أضرار بمنازل المواطنين"، مؤكدا أن هذه جرائم حرب لن تمر دون عقاب.
ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجرائم الإرهابية والانتهاكات التى تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها فى حماية المدنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى : الحوثيون مستمرون فى استهداف الأعيان المدنية بأسلوب ممنهج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.