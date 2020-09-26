البحرية الجزائرية تنقذ 755 شخصا حاولوا الهجرة غير الشرعية عبر البحر

قالت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، إن وحدات حرس السواحل، تمكنت خلال أسبوع من إنقاذ 755 شخصا حاولوا الهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وجاء فى بيان لوزارة الدفاع الوطنى اليوم السبت، أنه "مواصلة للجهود المبذولة من طرف قواتنا البحرية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات حرس السواحل فى الفترة الممتدة من 20 إلى 25 سبتمبر 2020، فى عمليات متفرقة فى مياهنا الإقليمية، من اعتراض وإنقاذ 755 شخصا حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية، ليتم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة للقوات البحرية". وأشار بيان وزارة الدفاع إلى إن "هذه التدخلات تعكس الجهود، التى تبذلها قواتنا البحرية فى إطار تنفيذ مختلف مهامها فى عرض البحر لاسيما الإنسانية منها، والحفاظ على سلامة المواطنين".

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