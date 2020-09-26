ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الصحة، أن العدد الإجمالى ارتفع إلى 4655 وفاة، و316405 إصابات، موضحة أن عدد الحالات التى لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغ 11730 منها 1035 حالة حرجة.
وأشارت إلى تسجيل 769 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين الإجمالى إلى 316405 أشخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 30 وفاة و461 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.