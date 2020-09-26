المغرب : 2719 إصابة جديدة بكورونا و2218 حالة شفاء فى 24 ساعة

وأفاد بيان للوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2414156 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضى.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 43 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2041 حالة، موضحا أنه تم تسجيل 2218 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 94150.