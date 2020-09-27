السودان : تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

وأوضحت الوزارة، فى بيان عن التقرير الوبائى ليوم الخميس الماضى، أن الحالات الجديدة سُجلت 8 منها فى الخرطوم، وبقية الحالات فى 3 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1350 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.
وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى ١٣ ألفا و 604 حالات، بينها 836 وفاة، و 6764 شخصا تعافوا.
وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاش تباه.
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