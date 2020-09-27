لبنان .. عملية أمنية تسفر عن مقتل أعضاء خلية إرهابية

أعلنت شعبة المعلومات فى قوى الأمن الداخلى بلبنان، مقتل جميع أعضاء الخلية الإرهابية بعد انتهاء العملية الأمنية التى نفذت فى محيط منزل تحصن فيه أعضاؤها، بمنطقة وادى خالد، شمالى لبنان.





ولفتت قوى الأمن فى بيان لها إلى أنه نتيجة التحقيقات تبين لها أن هذه الخلية تعمل لصالح تنظيم "داعش" فى لبنان، وأن المجموعة المؤلفة من أربعة أشخاص والتى نفذت عملية كفتون تنتمى لها.

وأشار البيان إلى أنه نتيجة المتابعة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هويات جميع أعضاء المجموعة الإرهابية وعددهم أكثر من 15 شخصا، كما قامت بتوقيف 3 من أعضائها.

وتابع البيان: "أنه بعد أن حددت الشعبة مكان تواجد أعضاء المجموعة الإرهابية فى منطقة وادى خالد فى منزل منعزل، جرى تنفيذ عملية أمنية لمحاصرة المنزل من قبل القوة الضاربة فى الشعبة. فبادر عناصر المجموعة لإطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة باتجاه القوة، فتم الرد عليهم ما أدى إلى قتل جميع الإرهابيين".

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وكان الجيش اللبنانى قد قال فى بيان إن "إرهابيين يستقلون سيارة أقدموا على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس فى أحد مراكز الجيش فى محلة عرمان- المنية، وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل".

وأضاف: "نتج عن ذلك استشهاد عسكريين اثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وهذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها الجيش اللبنانى لهجمات إراهابية، ففى الرابع عشر من الشهر الجاري، أعلن الجيش اللبناني، مقتل 3 عسكريين وإصابة آخر، خلال عملية مداهمة لمنزل أحد الإرهابيين، فى مدينة طرابلس، شمالى البلاد.