المعلم : أمريكا تستخدم العقوبات لخنق السوريين مثل جورج فلويد

وقال المعلم فى كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو أمس السبت، إن "الهدف من هذا القانون (قانون قيصر) هو فى جوهره الضغط على الشعب السورى فى لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه فى مشهد غير إنسانى يذكرنا بالوحشية ذاتها التى خنق بها جورج فلويد وآخرون فى الولايات المتحدة".
يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكى أقر فى شهر ديسمبر الماضى 2019، قانونا يقضى بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التى تتعامل معها، يحمل اسم "قانون قيصر".
ودخل قانون قيصر حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 17 يونيو الماضي، بعد انتهاء المهلة التى أعطاها الكونجرس للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى تقدر بنحو 6 أشهر قبل تطبيقه.
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