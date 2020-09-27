وكتبت إمارة منطقة المدينة المنورة، تغريدة على حسابها الرسمى "تطبيق اعتمرنا متاح للتحميل ويمكن من خلاله استخراج تصريح لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوى بدايةً من تاريخ 17 صفر 1442 هـ (الأحد المقبل 4 أكتوبر) كمرحلةٍ أولى".
وشددت المملكة على أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر التطبيق فقط، الذى تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وسيمكّن التطبيق الراغبين فى زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة فى الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية، بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة.
وسيكون تسجيل البيانات مرتبطا بالتطبيق بشكل مباشر، وستتضمن الخطوة عددا من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس كورونا، كما أن التطبيق يتيح اختيار الوقت المناسب واختيار الخدمات المصاحبة، مثل وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومركز الخدمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للراغبين فى حجز العمرة .. السعودية تعتمد تطبيق اعتمرنا بداية من اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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