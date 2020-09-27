عاجل.. كورونا يطال عائلة الرئيس اللبنانى

وأكد المكتب أن، باسيل استكمل كل الفحوص اللازمة ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضًا ومقبولاً.

وبحسب المكتب، سيتم حجر باسيل لحين التغلب على الفيروس، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفرة.

من جانبه، شكر باسيل مسبقاً كل من يرغب فى الاطمئنان عليه‏، مؤكدا أنه ‏بحالة صحية جيدة، ومطالبا اللبنانيين الالتزام بوسائل الحماية ‏والعلاج من كورونا وأخذ الأمر على محمل الجدّ، ‏لما لهذا الفيروس من قدرة فتّاكة ‏على ضرب المجتمع وشلّه.