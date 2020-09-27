العراق : وزارة التربية تعتمد الدوام الجزئى للدراسة هذا العام

وفى تصريحات لصحيفة "الصباح" الحكومية فى العراق، اليوم الأحد، قال اللهيبى: "لقد أكملت وزارة التربية خطتها للعام الدراسى المقبل، على أن يكون الدوام جزئيًا فى ظل استمرار جائحة كورونا".

وأضاف: "تم الاتفاق على أن يكون لكل مرحلة يومان فى الأسبوع للدراسة، كما سيتم إلغاء عطلة يوم السبت فى المدارس، مع تقليص المواد الدراسية".

وقال النائب العراقى إن "آلية المنصة الإلكترونية واردة، ولكنها صعبة التطبيق، لأنها تحتاج إلى شبكة إنترنت قوية من أجل إيصال المعلومات الدقيقة للطلبة، وهى عملية شبه مستحيلة".

وأوضح، أن خطة وزارة التربية تتماشى مع شروط وزارة الصحة والبيئة لمواجهة تفشى فيروس كورونا بالتباعد الاجتماعى واتباع طرق الوقاية، بألا يتجاوز عدد الطلاب فى الصف الدراسى الواحد عن 15 طالبًا كحد أقصى لجميع المدارس الحكومية والأهلية.

ولم تحدد السلطات العراقية بعد موعدًا لانطلاق العام الدراسى الجديد، إلا أنه عادة ما يبدأ فى منتصف شهر سبتمبر من كل عام.