شاعر عماني يبدع بكلمات فى حب أمير الكويت

تصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اهتماما بالغا فى وسائل الإعلام ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، محتلا صدارة التيرند لأيام بعد منح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى. وعبر الشاعر العُماني منذر الفطيسي بكلمات مؤثره عن حبه لأمير الإنسانية ومكانته الكبيرة فى المنطقة العربية والخليج، واصفه بأنه " قلب وضمير الخليج". وجاءت كلمات القصيدة ممزوجة بشجون واشتياق لعودة الشيخ صباح الأحمد للبلاد سالما غانما لتلقيه الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال علاجه الطبي. وجاء مطلع القصيدة كالآتي:- من قبل تعرفك المراجل و الأبيات Advertisements يعرفــــك تاريـخ الأمـور الكبيــرة وش العرب دونك يا بو كل وقفات وش الخليج وانـت قلبك ضميــره أرجوك كون بْخير في كل الأوقـات أنك بخيـر .. ( اكيـد ) إنّـا فـ خيره

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