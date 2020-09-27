خلال أسبوع.. اغتيال ضابط أمن ثان فى الصومال

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد أطلق المسلحون رصاص مسدساتهم على الملازم بولى حسين، الذى يخدم ضمن الحرس الأمنى فى مركز مجلس الشعب الصومالى، الغرفة السفلى للبرلمان الفيدرالى.
وأشارت التقارير إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار، فيما تواصل الشرطة البحث عن المشتبه بهم، ولم تعلن الجهات الأمنية عن نتائج التحقيق، كما لم تعلن أى جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم.
وحملت وسائل إعلام محلية مليشيات حركة الشباب الإرهابية مسؤولية الحادث.
وكان الأمن الصومالى عثر، يوم الثلاثاء الماضى، على جثة ضابط برتبة رائد فى الحرس الرئاسى فى فندق بمديرية "حمر حجب" جنوب شرقى محافظة بنادر فى العاصمة مقديشو.
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