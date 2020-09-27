العراق : تفاهمات أولية لفتح خط برى جديد إلى مصر عبر الأردن

ووفقًا لصحيفة "الصباح" العراقية، قال مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين، إن هناك تفاهمات أولية لفتح خط جديد الى مصر يكون مساره "العراق - الأردن - مصر".

وعن الأداء المالى للشركة، قال إن "الشركة منذ عام 2018 بدأت تتحول إلى رابحة، ولغاية الشهرين الأولين من عام 2020، إلى أن تم فرض حظر التجوال للوقاية من جائحة كورونا، ما تسبب بوقف العمل بشكل كامل وتراجع الإيرادات".

وتابع: "الإيرادات عاودت الصعود تدريجيًا بعد عودة الحركة والعمل فى الشهر الثامن من هذا العام".

كما أعرب مدير الشركة العراقية عن أمله بعودة الخطوط البرية للعمل بعد رفع حظر الجائحة لبعض الدول مثل إيران وسوريا والأردن، وفتح منفذ عرعر الحدودى مع السعودية، ليتم نقل الحجاح إلى مكة المكرمة.