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إزالة النصب التذكاري للرئيس السبسي فى تونس

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كشف رئيس كتلة "قلب تونس" في البرلمان التونسي، أسامة الخليفي، أنه تمت إزالة نصب تذكاري للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي من شارع يحمل اسمه.

وأشار الخليفي في منشور على "فيسبوك" إلى أنه تم في وقت سابق إزالة صورة الرئيس الراحل التي قام الأمن الرئاسي بتعليقها على جدار قصر قرطاج.

وأضاف ساخرا: " والفلس ضارب أطنابو في البلاد والجماعة لاهية تصفي في حساباتها مع الحيوط.. وصلو للقاع وبدأو يحفروا".

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