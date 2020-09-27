الكويت تسجل 4 وفيات و345 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كما أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة عبدالله السند، اليوم، تسجيل 345 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى الكويت إلى 103 ألاف و 544 حالة مؤكدة.
وأشار السند إلى وجود 109 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت فى وقت سابق اليوم، أن 718 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من كورونا فى البلاد إلى 94 ألفا و929 حالة.
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