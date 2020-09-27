عاجل .. مرسوم ملكى بحل مجلس النواب الأردنى 

أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بأن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم بعد انتهاء فترته الدستورية.





وفى سياق آخر، وقعت حكومتا العراق والأردن، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين. وأوضح وزير الكهرباء العراقى المهندس ماجد الأمارة، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد، أنه بموجب العقد (الذى تم بواسطة الاتصال المرئى)، يزود الأردن العراق فى المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاوات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.

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