العراق والأردن يوقعان عقد ربط شبكة الكهرباء بين البلدين

وأوضح وزير الكهرباء العراقى المهندس ماجد الأمارة، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم الأحد، أنه بموجب العقد (الذى تم بواسطة الاتصال المرئى)، يزود الأردن العراق فى المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاوات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.
يشار إلى أن بدء تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سيتم بعد الانتهاء من إنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة فى الأردن، وإنشاء خط الربط الكهربائى الذى يربط محطة الريشة الجديدة بمحطة تحويل القائم فى العراق، بطول حوالى 300 كم، والتى ستنتهى خلال 26 شهراً من تاريخ توقيع العقد.
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