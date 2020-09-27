وزير الإعلام السودانى : نشكر السيسى والحكومة المصرية على مساندة بلادنا

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام، اليوم الأحد، وجه وزير الإعلام السودانى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة المصرية والشعب المصرى كله على مساندتهم للسودان خلال أزمة الفيضانات الأخيرة.

وأعرب عن تقدير الشعب السودانى كله لهذه الوقفة، كما وجه الشكر للإعلام المصرى على اهتمامه الكبير بالشأن السودانى خلال الأسابيع الماضية.

وأشار إلى إنحسار الأزمة خلال الأيام الماضية، وأن السودان فى مرحلة ما بعد الأزمة فى الوقت الحالى.

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ومن جانبه أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، حرص مصر الشديد على العلاقات السودانية، وأن العلاقات التاريخية والودية ممتدة عبر التاريخ.

وأوضح هيكل، لوزير الإعلام السودانى، عن نية الوزارة خلال هذا العام بزيادة عدد المنح المُقدمة للإعلاميين السودانيين فى معهد لتدريب بوزارة الدولة للإعلام، وزيادة سُبل التعاون الإعلامى بين مصر والسودان فى هذه المرحلة التاريخية الهامة، وتطوير الشراكات الإعلامية لإحياء ثقافة شعبى وادى النيل، خصوصًا من الشباب فى البلدين.

كما اتفق الوزيران، على تبادل الزيارات خلال المرحلة المقبلة لبحث المزيد من التعاون فى المجال الإعلامى.