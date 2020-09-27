الجزائر تسجل أدنى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا منذ أشهر

وقال الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، بحسب روسيا اليوم، إن العدد الإجمالى للإصابات ارتفع إلى 51067، فيما بلغ العدد الكلى للوفيات 1714.

وتعافى من الفيروس فى اليوم الماضى 104 أشخاص، ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 35860، فيما يخضع 22 مريضا للعلاج فى وحدات العناية المركزة.