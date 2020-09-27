شئون الحرمين ووزارة الحج السعودية تناقشان المرحلة الأولى لأداء العمرة

بحث الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ووزير الحج والعمرة السعودى الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أوجه التعاون بين الجانبين وتوفير أفضل الآليات والإجراءات الاحترازية؛ لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوى، بعد قرار عودة العمرة تدريجيا.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس التنسيقى لتكامل الجهات العاملة فى المسجد الحرام، اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأوضح السديس أن المجلس عمل على تفعيل الخطط الصحية والفنية والهندسية والتقنية والإرشادية والتوجيهية لضمان تنفيذ أداءها وفق تطلعات ولاة الأمر ولضمان سلامة زوار وقاصدى الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة. من جانبه، نوه وزير الحج والعمرة بالجهود التى تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى وحرصها على التنسق بشكل كامل ومستمر مع الجهات الأخرى؛ لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة.

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