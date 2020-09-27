الجزائر تسجل أدنى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا منذ أشهر 

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الأحد تسجيل 3 وفيات و153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة يومية منذ عدة أشهر.

وقال الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 51067، فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 1714.

وتعافى من الفيروس في اليوم الماضي 104 أشخاص، ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 35860، فيما يخضع 22 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.