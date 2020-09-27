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السعودية تنجح فى إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء فى العالم

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محمد بدر 2020-09-27 20:17 0 تبليغ

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نجحت شركة "أرامكو" ومعهد اقتصاديات الطاقة اليابانى (IEEJ) بالشراكة مع "سابك" للصناعات الأساسية، فى إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان، حسبما افادت قناة "الإخبارية" السعودية.

وأوضحت الشركة، أن العملية تمت بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، حيث تم تصدير 40 طنا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها فى توليد الطاقة الخالية من الكربون.

ويأتى الإنجاز وسط توقعات متزايدة للدور الذى سيؤديه الهيدروجين فى نظام الطاقة العالمى، حيث يمكن للأمونيا، وهى مركب يتكون من ثلاث ذرات من الهيدروجين وذرة واحدة من النيتروجين، أن تسهم فى مواجهة تحديات ارتفاع الطلب العالمى على الطاقة بطريقة موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة.

وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء السعودية - اليابانية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ويشمل ذلك تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، وفى الوقت ذاته احتجاز انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المصاحبة.

وتم احتجاز 30 طنا من ثانى أكسيد الكربون أثناء العملية المخصصة للاستخدام فى إنتاج الميثانول فى منشأة "ابن سينا" التابعة لشركة "سابك"، واستخدام 20 طنا أخرى من ثانى أكسيد الكربون المحتجز لتحسين عملية استخراج النفط (EOR) فى حقل "العثمانية".

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