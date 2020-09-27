السعودية تستأنف إصدار التأشيرات السياحية مطلع العام الجديد  



أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن المملكة تعتزم استئناف إصدار التأشيرات السياحية بحلول مطلع العام الجديد وذلك بعد شهور من التعليق وسط قيود حكومية مشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير في تصريحات صحيفة له عن بعد "بالنسبة للتأشيرة السياحية حتى الآن نتحدث عن مطلع العام المقبل. إذا تحسنت الأمور أو إذا ظهرت تطورات إيجابية فيما يتعلق بوجود لقاح فمن المحتمل التسريع وتبكير الموعد.

وأشار الخطيب إلى إن قطاع السياحة تضرر بشدة ومن المتوقع أن يشهد تراجعا يتراوح بين 35 ٪؜ و45 في ٪؜ بحلول نهاية العام، ولكن التركيز على السياحة الداخلية خلال الصيف خفف من الضرر، فمن التسريع وتبكير الموعد المحدد.

وقال الخطيب إن "هذه الجائحة خطر ممنهج أصاب الجميع، ولكن شهدنا صيفا قويا للغاية بعد فترة الإغلاق ما بين يناير ومايو، مضيفا رصدنا نموا 30 في ٪؜ على أساس سنوي في السياحة الداخلية وهو ما فاق توقعاتنا.

يشار إلى أن السعودية أغلقت حدودها أمام الحجاج والسائحين الأجانب من 25 دولة على الأقل، وحظرت في مارس الماضي كل السفر الى المملكة.

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