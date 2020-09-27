الجيش اللبنانى يتصدى لإرهابى حاول تفجير نفسه داخل أحد مراكزه

وأوضح بيان الجيش بـ " أن الإرهابى القتيل عمر بريص الذى كان فى عداد مجموعة إرهابية أطلقت النار فى اتجاه أحد مراكز الجيش وقتلت عسكريين اثنين، كان يستقل دراجة نارية ويحاول الدخول إلى مركز الجيش، حيث تصدى له عناصر الحرس وقتلوه على الفور، وبعد الكشف على جثته، جرى العثور على رمانات يدوية وحزام ناسف كان ينوى تفجيره داخل المركز، وعمل الخبير العسكرى على تفكيك الحزام الناسف وتفجيره".

وأفاد مصدر أمنى لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فى بيروت بأن الجيش نفذ عملية مداهمة واسعة بعد الحادث وأوقف خمسة من أقرباء الإرهابى القتيل.

وأدان الرئيس اللبنانى ميشال عون فى بيان، الاعتداء الإرهابى الذى استهدف، فجر اليوم، موقعا للجيش فى محلة عرمان، شمال لبنان، وحيا الشهيدين اللذين سقطا فى الاعتداء وأشاد بتصديهما مع رفاق لهما لمنفذ الاعتداء.

كما أشاد بالإنجاز الأمنى الذى حققته قوى الأمن الداخلى فى مواجهة المجموعة الإرهابية التى تسللت إلى المنطقة عبر الحدود السورية، وتمكنت من القضاء على أفرادها وملاحقة آخرين.