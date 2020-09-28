وورد فى بيان عن الحكومة السعودية: "ستركز القمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافى بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التى اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل".
وأضافت: "كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادى والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعلن انعقاد قمة دول مجموعة الـ20 فى موعدها بشكل افتراضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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