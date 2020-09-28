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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويمنعون الفلسطينيين من الصلاة داخله

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بسنت فاروق 2020-09-28 10:13 0 تبليغ

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وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، منعت تلك القوات، المصلين من الوصول للمسجد بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد على 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس "".

وفى سياق متصل أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الإثنين، الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل أمام المصلين، وشددت من إجراءاتها فى محيطه وبالبلدة القديمة بحجة تأمين احتفالات المستوطنين بـ "عيد الغفران".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال نشرت جنودها بأعداد كبيرة فى محيط الحرم، والبلدة القديمة، وضيقت على المواطنين الذين يقطنون المنطقة، تمهيدا لاحتفالات المستوطنين.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.

 

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