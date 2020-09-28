السعودية تنشئ فريقا ميدانيا لخدمة المعتمرين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إنشاء فريق تنفيذى ميدانى لخدمة المعتمرين، يضم جميع وكالات الرئاسة التابع لها إدارات ميدانية بالمسجد الحرام سواء الخدمية أم الهندسية أو العلمية.





ووفقا لصحيفة "الرياض" شدد الشيخ السديس على تنفيذ الخطط وحوكمتها، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية، لضمان سلامة زوار وقاصدى الحرمين الشريفين. وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أطلقت تطبيق "اعتمرنا" لتمكين الراغبين فى أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات.

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