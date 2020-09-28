الارشيف / أخبار عربية

الرئيس العام لشؤون الحرمين ووزير الحج وقيادات أمنية يناقشون الاستعدادات لاستقبال المعتمرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه بالرئاسة العامة بمكة المكرمة، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدداً من قيادات الأمن العام، وقيادات القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع، والأعمال التي تقدمها الجهات المشاركة في المسجد الحرام، وآلية تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال استقبال المعتمرين، ودور كل جهة في تطبيق أعمالها وفق تعليمات الجهات الصحية لضمان سلامة الجميع، وعدم وصول فايروس المستجد إلى البيت العتيق.

حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري, ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وعدد من منسوبي الرئاسة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس العام لشؤون الحرمين ووزير الحج وقيادات أمنية يناقشون الاستعدادات لاستقبال المعتمرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا