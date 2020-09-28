استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمكتبه بالرئاسة العامة بمكة المكرمة، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدداً من قيادات الأمن العام، وقيادات القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع، والأعمال التي تقدمها الجهات المشاركة في المسجد الحرام، وآلية تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال استقبال المعتمرين، ودور كل جهة في تطبيق أعمالها وفق تعليمات الجهات الصحية لضمان سلامة الجميع، وعدم وصول فايروس كورونا المستجد إلى البيت العتيق.
حضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري, ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وعدد من منسوبي الرئاسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس العام لشؤون الحرمين ووزير الحج وقيادات أمنية يناقشون الاستعدادات لاستقبال المعتمرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.